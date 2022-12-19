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Қозоғистонлик боксчи Виктор Коточигов Дубайда профессионал рингда ғалаба қозонди

19 Декабрь, 13:58
Қозоғистонлик боксчи Виктор Коточигов Дубайда профессионал рингда ғалаба қозонди

ASTANA. Kazinform – Енгил вазндаги қозоғистонлик боксчи Виктор Коточигов (13-2, 5 КО) профессионал рингдаги навбатдаги жангини ўтказди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

Коточигов Дубайдаги (БАА) бокс оқшомида чиқиш қилди. У Танзания вакили Айзек Муши (6-3-1, 4 КО) билан жанг қилди. Учрашув кўпчилик ҳакамларнинг қарори билан қозоғистонликнинг ғалабаси билан якунланди.

Коточигов учун бу 2021 йил мартидан бери биринчи жанг бўлди.
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