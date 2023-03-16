Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт

Қозоғистонлик боксчи Сергей Липинец WBC рейтингида кучли учликка яқинлашди

16 Март, 21:50
Қозоғистонлик боксчи Сергей Липинец WBC рейтингида кучли учликка яқинлашди

ASTANА. Кazinform - Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) барча вазн тоифаларидаги жангчилар рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.

Оғир вазнда қозоғистонлик Жан Кособуцкий саккизинчи поғонани сақлаб қолди, Иван Дичко эса бир поғона юқорига кўтарилди - 30-ўрин.

Биринчи оғир дивизионда Қамшибек Қонқабаев ҳам битта поғона кўтарилиб, 31-ўринга жойлашди.

Иккинчи ўрта тоифада эса Али Аҳмадов тўртинчи бўлди.

Геннадий Головкин биринчи рақам остида ўрта вазн тоифасидаги рейтингга киритилган, Мейирим Нурсултанов тўртинчи ўриндан бешинчи поғонага тушиб кетди.

Талғат Шайкен ярим ўрта вазн тоифасидаги ўз позициясини ўзгартирмади - 31-ўрин.

Биринчи ярим ўрта вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Сергей Липинец бешинчи ўриндан тўртинчи ўринга кўтарилди.

Фото: instagram.com/sergeilipinets

Ўхшаш янгиликлар
Жанибек Алимханули навбатдаги рақиби ва жанг санасини расман эълон қилди
Қозоғистонлик Ангелина Лукас WBC чемпионлиги учун жанг қилади
Теги:
Мавзуга оид
Қозоғистонлик Абилхан Аманқулнинг бўлажак рақиби аниқланди
Бибисара Асаубаева Ҳиндистондаги ФИДЕ Гран-присида қанча пул ишлаб олди
Қозоғистонлик боксчи АҚШда жанг ўтказади
Теннисчи Денис Евсеев Мексикадаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди
УЕФА президенти қайта сайланди
«Басклар мамлакати тури» велокўпкунлигида иштирок этувчи Қозоғистон жамоаси таркиби маълум бўлди
Шайбали хоккей бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади
Елена Рибакина ойнинг энг яхши ўйинчиси номига номзод бўлди
Оммабоп
1 Ҳукумат кейинги 10 йил ичида кичик ва ўрта бизнесга 1,3 триллион тенге субсидия ажратди
2 Қозоғистон ва Туркия биргаликда вакцина яратиш бўйича келишув битимини имзолайди
3 Қозоғистонлик олимлар дунёда биринчи бўлиб гамма-нурларининг портлашини қайд этишди
4 Жорий йилда Қозоғистонда 9 та халқаро йўналишга рейслар очилади
5 «Басклар мамлакати тури» велокўпкунлигида иштирок этувчи Қозоғистон жамоаси таркиби маълум бўлди

Янгиликлар