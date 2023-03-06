Қозоғистонлик боксчи ўрта вазн тоифасидаги энг яхшилар рейтингига кирди
ASTANA. Kazinform – Нуфузли The Ring бокс журнали сайти ўрта вазн тоифасидаги рейтингнинг янгиланган версиясини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform Sports.kz сайтига таяниб.
Рейтингда Қозоғистоннинг учинчи вакили – Мейирим Нурсултанов ўнинчи ўринни эгаллади. WBA йўналиши бўйича собиқ жаҳон чемпиони Риота Мурата фаолиятини якунлагани сабабли рейтингдан четлатилди.
Кучли ўнталикнинг биринчи поғонасини WBA Super/IBO йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони Геннадий Головкин, иккинчи ўринни мексикалик Хайме Мунгуиа, учинчи ўринни WBO камари соҳиби, қозоғистонлик боксчи Жанибек Алимханули банд этган. The Ringнинг ўрта вазн тоифасидаги унвони бўш қолмоқда.
The Ring бўйича тўлиқ ўрта вазн рейтинги қуйидагича:
1. Геннадий Головкин (Қозоғистон)
2. Хайме Мунгуиа (Мексика)
3. Жанибек Алимханули (Қозоғистон)
4. Карлос Адамес (Доминикан Республикаси)
5. Лиам Смит (Буюк Британия)
6. Сергей Деревянченко (Украина)
7. Эрисланди Лара (Куба)
8. Феликс Кэш (Буюк Британия)
9. Крис Юбэнк (Буюк Британия)
10. Мейирим Нурсултанов (Қозоғистон).
Аввалроқ Boxrec.com сайти қозоғистонлик боксчиларнинг 2023 йил февраль ойи натижаларига кўра ўз рейтингидаги ўрнини янгилаган эди. Қозоғистонликлар орасида эса Геннадий Головкин етакчилик қилмоқда. Иккинчи ўринда WBO чемпиони Жанибек Алимханули. Энг яхши қозоғистонлик боксчилар учлигини Али Ахмедов якунлади.