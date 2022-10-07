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    Қозоғистонлик боксчи фаолиятидаги илк чемпионликдан сўнг жаҳон рейтингида юқорига кўтарилди

    7 Октябрь, 10:12

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Николай Шваб (9-0, 5 КО) яқинда чемпионлик жангида эришган ғалабадан сўнг Boxrec.com сайти рейтингидаги ўрнини сезиларли даражада яхшилади, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    29 сентябр куни Шваб Доминикан Республикасидаги бокс оқшомида венесуэлалик боксчи Хесус Куадро (19-8, 15 КО) билан учрашди. Қозоғистонлик тўққизинчи раундда техник нокаут эвазига ғалаба қозонди ва енгил вазн тоифасида WBA Fedecaribe чемпионлик камарини қўлга киритди – бу унинг профессионал фаолиятидаги илк титулидир. Ушбу ғалаба Швабни BoxRec енгил вазн тоифасида 346-ўриндан 113-ўринга кўтарди.

    Николай Шваб проф рингда 2019 йилнинг ноябр ойидан буён тўп сурмоқда.

    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс
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