Қозоғистонлик боксчи Али Ахмедов жаҳон рейтингида 37 поғонага кўтарилди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Али Ахмедов (18-1, 14 КО) Америка вакили Габриэл Росадони (26-16-1, 15 КО) мағлуб этиб, Boxrec.com рейтингида кўтарилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
А.Ахмедов Г.Росадони ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди ва BoxRec рейтингининг суперўрта вазн тоифасида 50-ўриндан 13-ўринга кўтарилди. Қозоғистонлик боксчи ушбу ғалабадан сўнг WBC Silver ва IBF North American версиялари бўйича вакант чемпионлик унвонларини қўлга киритди.
Али Ахмедов 2020 йил декабр ойида эквадорлик Карлос Гонгорага (21:1, 16 КО) нокаут билан мағлуб бўлганидан бери учта жанг ўтказди. У перулик Давид Сегарру (35-8, 22 КО) ва мексикалик Паул Валенсуэлани (27-11, 17 КО) муддатидан аввал мағлуб этди. Габриэл Росадо билан учинчи жанг, 18 сентябр куни Лас-Вегасда (АҚШ) бўлиб ўтди. Улар Геннадий Головкин ва Саул «Канело» Альварес ўртасидаги жанг оқшомининг андеркардида учрашишди. Ҳакамлар ғалабани қозоғистонлик боксчига беришди.
Қайд этиш керакки, Головкин-Альварес трилогияси мексикалик фойдасига якунланган.