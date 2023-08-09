Қозоғистонлик Андрей Ким Минскда бўлиб ўтган МДҲ II ўйинларида бронза медалини қўлга киритди

MINSK. Kazinform – «Динамо» миллий олимпия стадионида МДҲ давлатларининг II ўйинлари доирасидаги енгил атлетика мусобақалари якунланди, дея хабар беради Kazinform Belta агентлигига таяниб.
Енгил атлетика бўйича совринлар узунликка сакраш бўйича секторда ўйналиб, йигитлар ўзаро баҳслашди.
Асосий кураш беларуслик Иван Шильц ва россиялик Илья Кузнецов ўртасида кечди. Натижада, спортчиларни атиги 3 см масофа ажратиб турди: Шильц энг яхши натижа кўрсатди. 6,29 м масофага сакраб, «олтин» медаль соҳибига айланди, Кузнецов 6,26 м натижани кўрсатиб, кумуш медаль соҳиби бўлди. Бронза медални қозоғистонлик Андрей Ким қўлга киритди.