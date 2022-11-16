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Қозоғистонлик ҳакам теннис бўйича кумуш нишонни қўлга киритди

16 Ноябрь, 23:05
Қозоғистонлик ҳакам теннис бўйича кумуш нишонни қўлга киритди
16 Ноябрь, 23:05

Қозоғистонлик ҳакам теннис бўйича кумуш нишонни қўлга киритди

ASTANA. Кazinform - Қозоғистонлик Юлия Игнатченко минбардаги ҳакамнинг кумуш нишонини қўлга киритди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

Қозоғистон теннис федерацияси хабар беришича, Ю.Игнатченко қозоғистонликлар орасида биринчи бўлиб Бутунжаҳон ҳакамлар ассоциациясининг бундай юксак шарафига сазовор бўлди.

Кумуш нишонга эришиш учун халқаро миқёсда камида 60 та ўйинни бошқариш ва ҳакамлар ва олтин нишонига эга бўлган назоратчилардан яхши баҳоларни олиш лозим. Кейин ITF, АТP, WТА ва Grand Slam мусобақалар ўтказиб, кимга мукофот берилишини ҳал қилади. Кумуш нишон соҳиблари «Катта дубулға»дан бошлаб ҳар қандай йирик мусобақани бошқариши мумкин.

«Мен малакам оширилгани ҳақида хат олдим. Бу катта бахт. Йил Австралия очиқ чемпионати финалида ҳакамлик қилиш билан бошланди ва шундай муваффақиятга эришдим. Оиламга, Қозоғистон теннис федерациясига ва менга ишонган барча инсонларга миннатдорчилик билдираман», — деди Юлия Игнатченко.

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ


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