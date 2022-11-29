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Қозоғистонда доллар курси кўтарилди

29 Ноябрь, 16:12
Қозоғистонда доллар курси кўтарилди

ALMATY. Кazinform – Долларнинг тенгега нисбатан курси ошди, дея хабар беради Кazinform мухбири.

КАSЕ фонд бозоридаги кундузги савдолар якунларига кўра, доллар курси 0,42 тенгега ошди.

1 АҚШ долларининг ўртача курси 468,43 тенгени ташкил этади.

Миллий банкнинг 29 ноябрдаги расмий курсига кўра, 1 доллар - 467,99 тенге.

Кurs.kz хабарига кўра, Алматида долларнинг сотув курси 467,5 тенгени, сотиб олиш курси эса 471 тенгени ташкил қилмоқда.

Астанада сотиш нархи - 466,5 тенге, сотиб олиш нархи - 470 тенге.

Россия рубли 7,35 - 7,42 тенге орасида савдо қилмоқда.

Муаллиф: Алма Муқанова

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