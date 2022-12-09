Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Қозоғистон Президенти

    Қозоғистон Президенти Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши мажлисларида иштирок этмоқда

    9 Декабрь, 13:00

    BISHKEK. Kazinform – Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров Қозоғистон Президентини «Ала-Арча» қароргоҳидаги Конгресс-холлда кутиб олди. У ерда Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кичик ва кенгайтирилган йиғилишлари бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Kazinform.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҚР Президенти бугун Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун Бишкек шаҳрига амалий ташриф билан борди.

    Давлат раҳбарини аэропортда Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси – Президент Администрацияси раҳбари Оқилбек Жапаров кутиб олди.
    Евроосиё иқтисодий иттифоқи Қозоғистон Президенти Қирғизистон
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    ЕОИИ йиғилиши: Қасим-Жомарт Тоқаев Бишкекда қандай долзарб масалаларни кўтарди
    Европа Иттифоқи Хорватиянинг Шенген зонасига киришини қўллаб-қувватлади
    ҚР Президенти ЕОИИни Ҳиндистон, Миср, Индонезия ва Исроил билан муносабатларни мустаҳкамлашга чақирди
    ЕОИИни ривожлантириш бўйича янги стратегия тайёрлашга ҳожат йўқ – ҚР Президенти
    Оммабоп
    1 ҚР Президенти ЕОИИни Ҳиндистон, Миср, Индонезия ва Исроил билан муносабатларни мустаҳкамлашга чақирди
    2 Европа Иттифоқи Хорватиянинг Шенген зонасига киришини қўллаб-қувватлади
    3 Олдинда учта ўйин бор – Нидерландия терма жамоаси бош мураббийи Аргентина устидан ғалаба қозонишига ишонмоқда
    4 ЕОИИни ривожлантириш бўйича янги стратегия тайёрлашга ҳожат йўқ – ҚР Президенти
    5 Тан олиш керакки, санкциялар ЕОИИ мамлакатлари иқтисодиётига босим ўтказмоқда - Тоқаев