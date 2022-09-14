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Қозоғистон Президенти ХХР Раиси Си Цзинпинни «Алтын Қыран» ордени билан тақдирлади
14 Сентябрь, 20:25

Қозоғистон Президенти ХХР Раиси Си Цзинпинни «Алтын Қыран» ордени билан тақдирлади

NUR-SULTAN. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасида икки томонлама сиёсий, иқтисодий ва маданий муносабатларни мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга қўшган алоҳида ҳиссаси учун Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзинпинни Қозоғистоннинг олий давлат мукофоти – «Алтын Қыран» ордени билан тақдирлади.

Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

Фото: t.me/bort_01

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