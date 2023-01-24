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    Қозоғистон халқи Ассамблеяси номидан Сенатга 5 нафар депутат тайинланди

    24 Январь, 18:12

    ASTANА. Кazinform – Парламент Сенатининг бир қатор депутатлари тайинланди, дея хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.

    «Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 50-моддаси 2-бандига, «Қозоғистон халқи Ассамблеяси тўғрисида»ги Қозоғистон Республикаси Қонунининг 7-моддаси 1- банди 3-1-бандига мувофиқ, ҚАРОР қиламан:

    1. Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:

    Евгений Андреевич Больгерт;

    Закиржон Пирмуҳамедович Қўзиев;

    Нурия Исмағиловна Ниязова;

    Алишер Гапиржанович Сатвалдиев;

    Геннадий Геннадиевич Шиповских тайинлансин», — дейилади Президент фармонида.

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Сенат Қозоғистон Халқ Ассамблеяси
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