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Қозоғистон халқи Ассамблеяси номидан Сенатга 5 нафар депутат тайинланди

24 Январь, 18:12
Қозоғистон халқи Ассамблеяси номидан Сенатга 5 нафар депутат тайинланди

ASTANА. Кazinform – Парламент Сенатининг бир қатор депутатлари тайинланди, дея хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.

«Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 50-моддаси 2-бандига, «Қозоғистон халқи Ассамблеяси тўғрисида»ги Қозоғистон Республикаси Қонунининг 7-моддаси 1- банди 3-1-бандига мувофиқ, ҚАРОР қиламан:

1. Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:

Евгений Андреевич Больгерт;

Закиржон Пирмуҳамедович Қўзиев;

Нурия Исмағиловна Ниязова;

Алишер Гапиржанович Сатвалдиев;

Геннадий Геннадиевич Шиповских тайинлансин», — дейилади Президент фармонида.

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