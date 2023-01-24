Қозоғистон халқи Ассамблеяси номидан Сенатга 5 нафар депутат тайинланди
24 Январь, 18:12
ASTANА. Кazinform – Парламент Сенатининг бир қатор депутатлари тайинланди, дея хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.
«Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 50-моддаси 2-бандига, «Қозоғистон халқи Ассамблеяси тўғрисида»ги Қозоғистон Республикаси Қонунининг 7-моддаси 1- банди 3-1-бандига мувофиқ, ҚАРОР қиламан:
1. Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:
Евгений Андреевич Больгерт;
Закиржон Пирмуҳамедович Қўзиев;
Нурия Исмағиловна Ниязова;
Алишер Гапиржанович Сатвалдиев;
Геннадий Геннадиевич Шиповских тайинлансин», — дейилади Президент фармонида.
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