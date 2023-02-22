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    Қозоғистон февраль ойи охиригача Германияга нефтнинг биринчи партиясини етказиб беради

    22 Февраль, 11:12

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон шу ой охиригача Германияга 20 минг тонна нефт жўнатади. Бу ҳақда ҚР Энергетика вазири Болат Ақшолақов маълум қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    «Биз февраль ойи охиригача 20 минг тонна нефтнинг биринчи партияси Германияга юборилишини кутмоқдамиз. Кеча процедуралар якунланган бўлса, бугундан бошлаб ташишни бошлаш мумкин», — деди Болат Ақшолақов.

    Эслатиб ўтамиз, энергетика вазири Болат Ақшолақов февраль ойининг биринчи ярмида Қозоғистон Германияга нефтнинг биринчи партиясини етказиб беришини маълум қилган эди.

    Шунингдек, Энергетика вазири Қозоғистон Германияга йилига 6 миллион тоннагача нефт экспорт қилиши мумкинлигини маълум қилди.

    Муаллиф: Даулет Изтилеу

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    ҚР Энергетика вазирлиги Нефть Энергетика Германия
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