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Қостанайлик кикбоксчилар Осиё чемпионатида медаллар қўлга киритди

20 Декабрь, 13:10
Қостанайлик кикбоксчилар Осиё чемпионатида медаллар қўлга киритди

QOSTANAY. Kazinform – Бангкокда бўлиб ўтган кикбоксинг бўйича Осиё чемпионатида қостанайлик полициячилар совринли ўринларни қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform мухбири.

Чемпионат 10-18 декабр кунлари Таиландда бўлиб ўтди.

Қостанай вилояти ПД Махсус тезкор жавоб отряди ходимлари – 91 кг вазн тоифасида 1-ўринни эгаллаган полиция катта лейтенанти Темирлан Қабиев, шунингдек, 86 кг вазн тоифасида полиция катта лейтенанти Мади Тоқтаров Осиё чемпионатининг энг яхши спортчиси сифатида тан олинди.

Муаллиф: Жанна Мусабаева


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