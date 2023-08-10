Конференциялар лигаси: «Тобол» ва «Ақтўбе» учинчи саралаш босқичини бошлайди

ASTANА. Кazinform – Бугун футбол бўйича UEFА Конференциялар лигасининг учинчи саралаш босқичи доирасида «Тобол» ва «Ақтўбе» дастлабки ўйинларини ўтказади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Дастлаб пойтахт вақти билан соат 20:00да Қостанайнинг «Тобол» жамоаси ўз майдонида Шимолий Ирландиянинг «Дерри Сити» клубини қабул қилади.
Бу клуб 1928 йилда ташкил топган. 1965 йилда у бир марта ўз мамлакати чемпиони бўлган.
Бу йил Конференциялар лигасида аввалига Фарер оролларининг «HB Торсхавн» жамоасини (1:0, 0:0), кейин Финляндиянинг «КуПС» жамоасини (2:1, 3:3) мағлуб этишди.
«Тобол» эса Конферентсия лигасининг дастлабки икки саралаш босқичида Финляндиянинг «Хонка» (0:0, 2:1) ва Швейцариянинг «Базель» (3:1, 1:2) клубларини мағлуб этди.
Бу жуфтлик ғолиби плей-оффда «Виктория» Пльзень (Чехия) ва «Гзира Юнайтед» (Мальта) жуфтлиги ғолибига қарши баҳс олиб боради.
Шунингдек, соат 23.00да «Ақтўбе» ўз майдонида Руминиянинг «Сепси» клуби билан учрашади.
«Сепси» 2011 йилда ташкил этилган. 2016 йилда у илк бор Руминия олий лигасига йўлланма олди. Ўтган йили у ўз мамлакати кубогини қўлга киритиб, еврокубокларга йўлланма олди.
Ақтўбеликлар Конференциялар лигасининг иккинчи саралаш босқичида Грузиянинг «Торпедо Кутаиси» клубини (4:1, 1:2) мағлуб этишди.
Бу жуфтлик ғолиби плей-офф босқичида «Будё-Глимт» (Норвегия) ва «Пюник» (Арманистон) жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
Барча учрашувлар «Qazsport» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.
Муаллиф: Адилжан Умбет