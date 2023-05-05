Қирғизистонда Конституция куни нишонланмоқда

BISHKEK. Кazinform - Қирғизистонда Қирғиз Республикасининг биринчи Конституцияси қабул қилинганининг 30 йиллиги нишонланмоқда, деб хабар беради Кazinform мухбири.
1993 йил 5 майда Қирғизистон Республикаси Олий Кенгашининг ХII сессиясида Қирғиз Республикасининг биринчи Конституцияси қабул қилинди. Асосий қонун лойиҳаси «афсонавий парламент» томонидан тайёрланган ва икки йил давомида муҳокама қилинган.
Муҳим сана муносабати билан Президент Садир Жапаров Қирғизистон халқига табрик сўзи билан мурожаат қилиб, у миллий бирлик, мамлакат мустақиллиги ва давлат яхлитлиги, жамият тараққиёти, демократик, сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий ва мафкуравий асослари Қирғизистоннинг ҳозирги Конституцияси эканлигини таъкидлади.
Мустақиллик йилларида ҚР асосий қонуни қайта-қайта такомиллаштирилди ва янгиланди. 1993 йилдан 2016 йилгача давлат ҳокимияти институтлари - Президент, Жогорку Кенеш ва Қирғизистон ҳукумати ваколатлари ва функциялари билан боғлиқ сиёсий ва конституциявий-ҳуқуқий масалалар билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш мақсадида 9 та конститутсиявий ислоҳотлар амалга оширилди.
ҚР Конститутсиявий кенгаши томонидан ишлаб чиқилган амалдаги конституция 2021 йил апрель ойида референдум натижаларига кўра қабул қилинган.
Муаллиф: Гулмира Абдрахманова