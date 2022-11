Кейинги уч йилда Қозоғистонда 41 та IT мактаб очилди

ASTANA. Kazinform - Кейинги уч йилда Қозоғистонда 41 та IT мактаб очилди. Ушбу мактабларда 55 минг нафардан ортиқ талаба таҳсил олмоқда. Бу 2021 йилга нисбатан 3 мингга кўпдир. Бу ҳақда ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизматига таяниб, Kazinform хабар бермоқда.

IT мактаблари замонавий жиҳозлар ва робототехника кабинетлари билан жиҳозланган. Шунингдек, талабалар учун болаларда рақамли билим ва кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган махсус таълим дастурлари ишлаб чиқилган.

«Таълим вазирлиги томонидан таълим соҳасида рақамлаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Мактабларимизда электрон хизматлардан фойдаланилади, онлайн олимпиадалар, онлайн танловлар ўтказилади, ҳужжатлар электрон форматда ҳам қабул қилинади. Яқинда мамлакатимизда бўлиб ўтган МДҲга аъзо давлатларнинг қурултойида ҳамкасбларимиз таълим жараёнларига рақамлаштириш қандай жорий этилаётгани ҳақида гапириб берди. Албатта, биз болалар учун рақамли таълимни қўллаб-қувватлашимиз керак. Шу мақсадда IT мактабларини кенг очишни бошлаяпмиз. IT мактабларининг ихтисослиги IT технологиялари, эрта профил яратиш, робототехника ва дастурлаш бўйича чуқур ўқитиш, 3D моделлаштириш соҳасидаги ихтисосликдир. Йилдан-йилга IT мактаблар сони ортиб бормоқда»

, – дейди ҚР Таълим-маориф вазирлигининг Ўрта таълим қўмитаси раиси Гулмира Каримова.

Бугунги кунда ахборот технологиялари мактабларида таҳсил олаётган болалар умумтаълим фанлари ва робототехника фанлари бўйича республика ва халқаро олимпиадалар, илмий лойиҳа танловларида фаол иштирок этмоқда. Жорий йилда Индонезияда ўтказилган Халқаро информатика олимпиадасида ўқувчиларимиз 2 кумуш ва 2 бронза медални қўлга киритди. Нуфузли олимпиадада Қозоғистон номидан 4 нафар ўқувчи иштирок этди. Ўқувчиларимиз дунёнинг 90 га яқин давлатидан келган 350 нафардан ортиқ иштирокчи билан беллашди ва совринли ўринларни қўлга киритди.