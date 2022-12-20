Келгуси йилда 90 миллион тоннадан ортиқ нефть қазиб оламиз – ҚР Энергетика вазири
20 Декабрь, 17:15
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Энергетика вазири Болат Ақшолақов Ҳукумат кулуарида келгуси йилда нефть қазиб олиш ҳажми бўйича ўз фикрини билдирди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
«Маълумки, бу йил афсуски, бахтсиз ҳодисалар рўй берди. Шунинг учун нефть қазиб олиш ҳажмини 84 миллион тоннага етказа олсак, шукур деймиз. Келгуси йилда биз 90 миллиондан ошади. Кейин 71-72,5 миллион тоннагача экспорт қилиш мумкин.», - деди у.
Вазирнинг фикрича, 2023 йилда нефть экспорти ҳажми ошиши керак.
«Келгуси йилда ишлаб чиқариш қувватлари тўлиқ қувват билан ишлайди. Яъни, 90 миллион тоннадан ортиқ нефт қазиб олиш мумкин, экспорт ҳажми ҳам ортади», — деди Болат Ақшолақов.
Муаллиф: Есимжан Нақтибай
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