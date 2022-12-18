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Қатар-2022: Хорватия терма жамоаси дарвозабони тўп қайтариш бўйича энг яхши деб топилди

18 Декабрь, 12:55
Қатар-2022: Хорватия терма жамоаси дарвозабони тўп қайтариш бўйича энг яхши деб топилди

ASTANА. Кazinform - Хорватия терма жамоаси дарвозабони Доминик Ливакович Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида тўп қайтариш бўйича энг яхши деб топилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

Дарвозабон жаҳон чемпионатининг еттита учрашувида жами 25 та зарбани қайтарган.

Ливакович бунгача пешқадам бўлган польшалик дарвозабон Войцех Шченсний (23) ҳисобидан ўзиб кетди. Аммо В.Шченсний чемпионатда бор-йўғи тўртта ўйин ўтказди.

Кучли учликни бешта учрашувда 18 марта сэйв қилган нидерландиялик дарвозабон Андрис Нопперт якунлаб берди.

Бугун жаҳон чемпионати финалида Франция ва Аргентина терма жамоалари олтин учун кураш олиб боради. Бироқ мамлакат дарвозабони Уго Лорис ва Эмилиано Мартинес мос равишда 10 ва 5 та сэйв билан ўз рекордини яхшилаши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Манчестер Юнайтед» Нидерландия терма жамоаси ҳужумчиси учун 50 миллион евро тўлашга тайёрлиги ҳақида ёзган эдик.

Шунингдек, Хорватия терма жамоаси Марокашни мағлуб этиб, бронза медалини қўлга киритди.

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

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