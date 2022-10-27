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Қасим-Жомарт Тоқаев Европа кенгаши президенти Шарль Мишелни кутиб олди

27 Октябрь, 11:07
Қасим-Жомарт Тоқаев Европа кенгаши президенти Шарль Мишелни кутиб олди
27 Октябрь, 11:07

Қасим-Жомарт Тоқаев Европа кенгаши президенти Шарль Мишелни кутиб олди

ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонга расмий ташриф билан келган Европа кенгаши президенти Шарль Мишелни «Ақорда» қароргоҳида кутиб олди, деб хабар беради Kazinform.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Европа кенгаши президенти Шарль Мишель Қозоғистонга расмий ташриф билан келгани ҳақида хабар берган эдик .


Фото : t.me/bort_01
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