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    Канело ва Жермелл Чарло тарихий жанг олдидан илк дуэлини ўтказишди

    16 Август, 11:28

    LAS VEGAS. Kazinform – Мексикалик боксчи Саул Канело Альварес ва америкалик боксчи Жермелл Чарло ўзларининг илк қарашлар дуелини ўтказдилар. Уларнинг жанги 30 сентябрь куни Лас-Вегасда бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform Vesti.kzга таяниб.

    Бу бокс тарихидаги икки абсолют чемпионлар ўртасидаги илк жанг бўлади.

    Канело иккинчи ўрта вазн тоифасида IBF, WBC, WBA Super, WBO ва The Ring бўйича абсолют чемпион ҳисобланади.

    Жермелл Чарло биринчи ўрта вазн тоифасида IBF, WBC, WBA Super ва WBO йўналишлари бўйича абсолют чемпион ҳисобланади.

    Жанг иккинчи ўрта вазн тоифасида бўлиб ўтади.

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    Спорт Бокс
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