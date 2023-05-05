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Қамшибек Қонқабаев бокс бўйича жаҳон чемпионатида Олимпиада чемпионини мағлуб этди

Автор:  
Жарасқан Нұрыбаев
5 Май, 08:37
Қамшибек Қонқабаев бокс бўйича жаҳон чемпионатида Олимпиада чемпионини мағлуб этди Фото: sports.kz

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Қамшибек Қонқабаев Тошкентда бўлиб ўтаётган жаҳон чемпионатидаги илк жангини ўтказди ва рақибини мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

92 килограммдан ортиқ вазн тоифасида 1/16 финал босқичида Қонқабаев россиялик оғир вазнли Алексей Дронов билан жанг ўтказди.

Қамшибек Қонқабаев турнирнинг кейинги босқичига йўл олди.

Алексей Дронов 21 ёшда, у аллақачон унвонли спортчи: у ўсмирлар Олимпия ўйинлари чемпиони, ёшлар ўртасида жаҳон чемпиони ва ёшлар ўртасида уч карра Европа чемпиони.

Қамшибек Қонқабаев 2020 йилги Олимпиаданинг бронза медали, жаҳон чемпионатининг икки карра кумуш, Осиё чемпионатининг тўрт карра кумуш медали совриндори.

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