Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Исломиада: Қозоғистонлик спортчилар яна иккита медални қўлга киритди
16 Август 07:45

Исломиада: Қозоғистонлик спортчилар яна иккита медални қўлга киритди

NUR-SULTAN. Kazinform - Туркиянинг Конья шаҳрида бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлик ўйинларида қозоғистонлик икки спортчи совринли ўринларни банд этди, деб хабар бермоқда Kazinform.

102 килограмм вазн тоифасида қозоғистонлик оғир атлетикачи Артем Антропов иккинчи ўринни эгаллади.

Дзюдочи Қанат Сейилхан (60 кг) эса бронза медали соҳибига айланди.

Эслатиб ўтамиз, 15 август куни терма жамоа аъзоси Адилбек Мусин 100 метрга баттерфляй усулида сузиш бўйича энг яхши натижага эришган эди. Кўрсаткич - 53,20 сония.


Ўхшаш янгиликлар
Қозоғистонда 1200 километрлик пойга-марафон бўлиб ўтади
Қозоғистонда спорт инфратузилмасини ривожлантириш учун 136 миллиард тенге йўналтирилади
Исломиадани Қозоғистон бешинчи ўрин билан якунлади
Мавзуга оид
«Астана» баскетбол клуби америкалик спортчи билан шартнома имзолади
Қозоғистонда 1200 километрлик пойга-марафон бўлиб ўтади
Нур-Султанда дунёнинг 12 нафар энг яхши шахматчиси иштирокида ФИДЕ Гран-приси бўлиб ўтади
Яна бир қозоғистонлик теннисчи Цинциннати турнирининг чорак финалига чиқди
Исломиадани Қозоғистон бешинчи ўрин билан якунлади
Қозоғистонлик гимнастикачи Ислом бирдамлиги ўйинларида учта медални қўлга киритди
Ислом бирдамлиги ўйинлари: Қозоғистон кикбоксинг усталари учта бронза медални қўлга киритди
Қозоғистонлик сузувчи Ислом ўйинларининг навбатдаги олтин медалини қўлга киритди
Оммабоп
1 Суданда кучли ёмғирли мавсум жами 77 кишининг ҳаётига зомин бўлди
2 Қишлоқ хўжалигини сувни тежовчи технологиялар билан ривожлантириш керак – ҚР Бош вазири
3 KASEда Россия рубли 8 тенгега яқинлашди
4 Қозоғистонда хайрия марафони доирасида 5 миллион кишига махсус ёрдам кўрсатилди
5 Қозоғистоннинг ҳар бир ҳудудида янги мутахассисликлар атласи тайёрланмоқда – Фан ва олий таълим вазири

Янгиликлар

Архив