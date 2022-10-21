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    IBA рейтинги: Қозоғистонлик боксчилар жаҳон рейтингида 3-ўринда

    21 Октябрь, 19:25

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон бокс федерацияси вице-президенти Азиз Қожамбетов Қозоғистон боксчиларининг IBA рейтингидаги ўрни ҳақида ўз фикрларини билдирди, деб хабар бермоқда Kazinform.

    «Бугун IBA рейтинги эълон қилинди. Иорданиядаги Осиё чемпионатидан олдин Қозоғистон жаҳон рейтингида 3-ўринни эгаллаб турибди. Ушбу чемпионаттан кейин 1 ёки 2-ўринларда бўлишимиз мумкин. Боксчиларимизга омад тилаймиз!», - деб ёзди Азиз Қожамбетов ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, бокс бўйича Осиё чемпионати жорий йилнинг 30 октябридан 13 ноябрига қадар Иорданияда бўлиб ўтади.

    Фото: setopen.sportdata.org

    Муаллиф:

    Нұрлан Тұяқов

    Спорт Истеъдодли ёшлар Бокс
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