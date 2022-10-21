Главная >
21 Октябрь, 19:25
IBA рейтинги: Қозоғистонлик боксчилар жаҳон рейтингида 3-ўринда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон бокс федерацияси вице-президенти Азиз Қожамбетов Қозоғистон боксчиларининг IBA рейтингидаги ўрни ҳақида ўз фикрларини билдирди, деб хабар бермоқда Kazinform.
«Бугун IBA рейтинги эълон қилинди. Иорданиядаги Осиё чемпионатидан олдин Қозоғистон жаҳон рейтингида 3-ўринни эгаллаб турибди. Ушбу чемпионаттан кейин 1 ёки 2-ўринларда бўлишимиз мумкин. Боксчиларимизга омад тилаймиз!», - деб ёзди Азиз Қожамбетов ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, бокс бўйича Осиё чемпионати жорий йилнинг 30 октябридан 13 ноябрига қадар Иорданияда бўлиб ўтади.
Фото: setopen.sportdata.org
Мавзуга оид
Оммабоп