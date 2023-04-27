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Халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшган қозоғистонликлар тақдирланди

Автор:  
Бекабат Узаков
27 Апрель, 13:50
Халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшган қозоғистонликлар тақдирланди

ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг Фармони билан халқлар ўртасидаги тинчлик, дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўлидаги саъй-ҳаракатлари учун бир қатор фуқаролар тақдирланди, деб хабар беради Кazinform.

2-даражали «Достық»(Дўстлик) ордени билан:

1. Ким Гера, Ал-Форобий номидаги Қозоқ миллий университети Осиё тадқиқотлари институти директори;

2. Ким Константин Станиславович, «Коре ильбо» республика газетаси бош муҳаррири.

«Құрмет»(Ҳурмат) ордени билан:

1. Бугинас Бронислав Казисович, литваликларнинг «Lituanica» жамоат бирлашмаси аъзоси;

2. Микаелян Наринэ Гамлетовна, «Наири» Қозоғистон Республикаси арман маданият марказлари РЖБ раиси ўринбосари.

«Шапағат»(Шафоат) медали билан:

1. Кан Алина Александровна, «Сөйле» тил ўрганиш тўгарагининг қозоқ тили ўқитувчиси;

2. Останькович Дмитрий Валерьевич, «Радима» Беларусь маданият маркази» ЖБ раиси;

3. Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич, «Вайнах» Чечен ва Ингуш маданиятини ривожлантириш уюшмаси» аъзоси.

Шу билан бирга, Костенко номидаги кон ишчиси Даниель Диль, блогер Иван Червинский ва Қозоғистон халқи Ассамблеяси Франциядаги дўстлик элчиси Оборон-Туар Малгожатага Қозоғистон Республикаси Президентининг Миннатдорчилиги эълон қилинди.

Фото: t.me/aqorda_resmi


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