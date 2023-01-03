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    Халқаро бокс бўйича рейтингда Қозоғистон терма жамоаси пешқадамлик қилди

    3 Январь, 14:14

    ASTANА. Kazinform – Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) рейтингида Қозоғистон терма жамоаси биринчи ўринда бормоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси бокс федерацияси маълум қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    «Қозоғистонлик чарм қўлқоп усталари ҳисобида 48 100 очко бор. Ўзбекистонлик боксчилар 37 600 очко билан иккинчи ўринда, кучли учликни 36 300 очко билан ҳиндистонлик боксчилар якунлаб турибди», - дейилади хабарда.

    IBA рейтингида жами 135 нафар миллий федерация боксчилари ўрин олган.


    Муаллиф: Адилжан Умбет
    Спорт Бокс
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