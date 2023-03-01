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Грецияда икки поезднинг тўқнашуви оқибатида 26 киши ҳалок бўлди

1 Март, 12:04
Грецияда икки поезднинг тўқнашуви оқибатида 26 киши ҳалок бўлди

ASTANА. Кazinform – Грециянинг Лариса шаҳри яқинида йўловчи ва юк поезди тўқнашиб кетди, 16 киши ҳалок бўлди. Яна 85 киши жароҳат олди, деб хабар беради Кazinform ERT NEWS ахборот каналига таяниб.

Ҳодиса ҳақидаги расмий маълумотни Греция ёнғин хавфсизлиги хизмати расмий вакили Василис Ватракояннис берган.

«Айни вақтда ҳалок бўлган 26 кишининг жасади ҳалокат жойидан олиб чиқилди. 85 киши тан жароҳати олиб, шифохоналарга етказилди», — деди Ватракояннис. Яна 270 нафар йўловчи фожиа жойидан эвакуация қилинди ва автобусда хавфсиз жойга жўнатилди.

Гувоҳларнинг сўзларига кўра, поездлар тўқнашганда бирданига бир нечта вагон ёниб кетган.

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