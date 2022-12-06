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    Головкин дунёнинг энг яхши боксчилар бешлигига кирди

    6 Декабрь, 12:51

    ASTANA. Kazinform – BoxRec портали вазн тоифасидан қатъий назар дунёнинг энг яхши боксчилар рейтингини очиқлади, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Ой ўтган сари кучли ўнталикда баъзи ўзгаришлар юз берди, чунки WBO йўналиши бўйича ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Теренс Кроуфорд кучли ўнталикдан тушиб қолди ва Дерек Чисорага қарши ўзининг WBC унвонини муваффақиятли ҳимоя қилган британиялик Тайсон Фьюрига ўрин қолдирди.

    Эслатиб ўтамиз, бир ой олдин учинчи ўринни эгаллаб турган қозоғистонлик Геннадий Головкин ўрта вазн тоифасида WBA Super, IBF ва IBO йўналишлари чемпиони тўртинчи ўринга тушиб қолган эди.

    BoxRec бўйича боксчиларнинг pound-for-pound рейтинги:

    1. Сауль Альварес (Мексика)

    2. Тайсон Фьюри (Буюк Британия)

    3. Дмитрий Бивол (Россия)

    4. Геннадий Головкин (Қозоғистон)

    5. Александр Усик (Украина)

    6. Энтони Жошуа (Буюк Британия)

    7. Наоя Иноуэ (Япония)

    8. Эррол Спенс кичик (АҚШ)

    9. Шакур Стивенсон (АҚШ)

    10. Артур Бетербиев (Канада)

    Фото: Getty Images

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Спорт Бокс
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