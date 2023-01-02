Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт

Геннадий Головкин «Йилнинг энг яхши жанги» номинациясида

2 Январь, 12:15
Геннадий Головкин «Йилнинг энг яхши жанги» номинациясида

ASTANА. Kazinform - Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) йилнинг энг яхши жанги унвонига номзодларни эълон қилди, дея хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.

Ушбу рўйхатга қозоғистонлик боксчи Геннадий Головкин ва мексикалик Сауль Альварес ўртасидаги учинчи жанг ҳам киритилган бўлиб, у якдил қарор билан «Канело»нинг ғалабаси билан якунланган.

Шунингдек, рўйхатда қуйидаги жанглар бор: Жермелл Чарло – Брайан Кастаньо, Хуан Франсиско Эстрада – Роман Гонсалес, Эррол Спенс – Йорденис Угас, Себастьян Фундора – Эрик Лубин, Кенсиро Тераджи – Хирото Киогучи.

Эслатиб ўтамиз, Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) WBА Super, IBF ва IBО версиялари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони ҳисобланади.

Ўхшаш янгиликлар
Қозоғистонлик Жанқош Тураровнинг навбатдаги жанги қачон бўлиб ўтиши маълум қилинди
Головкиннинг жанги 2022 йилнинг энг кучли бешта жанги қаторидан жой олди
Теги:
Мавзуга оид
Қозоғистонлик Жанқош Тураровнинг навбатдаги жанги қачон бўлиб ўтиши маълум қилинди
Бу йил жаҳон миқёсида қандай спорт мусобақалари ўтказилади
Криштиану Роналду янги жамоага ўтиши ҳақида фикр билдирди
Қозоғистонлик теннисчиларнинг янгиланган АТP рейтингидаги ўринлари маълум бўлди
Қозоғистонлик хоккейчи хориж клуби билан шартнома имзолади
Килиан Мбаппе ўтган йили 56 ўйинда 56 та гол урган
ЙИЛ ЯКУНЛАРИ: Жаҳон жамоатчилиги эътиборини тортган спорт мусобақалари
Илон Маск 200 миллиард доллар даромадини йўқотган дунёдаги биринчи одам
Оммабоп
1 WhatsАpp минглаб смартфонларда ишламайди
2 Қозоғистонликлар бу йил 120 кун дам олади
3 Қор, бўрон, яхвонлик - душанба кунги об-ҳаво маълумоти
4 ҚР Бош вазири Канцелярияси Ҳукумат Аппарати этиб қайта ташкил қилинди
5 Қозоғистонда имконияти чекланган шахслар ижтимоий нафақа олиш учун онлайн тарзда мурожаат қилишлари мумкин

Янгиликлар