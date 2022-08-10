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    • Геннадий Головкин ўрта вазн вакиллари рейтингида етакчидир – ESPN

    10 Август 22:15

    NUR-SULTAN. Kazinform – ESPN телеканали таҳлилчиси, ярим ўрта вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Тимоти Бредли профессионал бокснинг вазн тоифалари рейтингини тузиб, ҳар бир дивизионда учта энг кучли вакилни ажратиб кўрсатди, дея хабар беради Kazinform Sports.kz порталига таяниб.

    Ўрта дивизионда Бредли WBA Super, IBF ва IBO йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони Геннадий Головкинни биринчи ўринга қўйди. GGGдан кейинги ўринда WBC чемпиони Джермалл Чарло ва асосий давогар Хайме Мунгуиа турибди.

    Геннадий Головкиннинг 17 сентябр кунги жангдаги бўлажак рақиби Саул «Канело» Алварес Бредлининг иккинчи ўрта вазн тоифасидаги шорт-листида биринчи ўринни эгаллади. Мексикалик дивизионнинг сўзсиз чемпиони ҳисобланади. Америкалик Дэвид Бенавидес ва Деметриус Андраде мос равишда иккинчи ва учинчи ўринларда.

    Фото: boxingscene.com

    Муаллиф:

    Нұрлан Тұяқов

    #Спорт #Геннадий Головкин #Бокс
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