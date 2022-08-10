Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Геннадий Головкин ўрта вазн вакиллари рейтингида етакчидир – ESPN
10 Август 22:15

Геннадий Головкин ўрта вазн вакиллари рейтингида етакчидир – ESPN

NUR-SULTAN. Kazinform – ESPN телеканали таҳлилчиси, ярим ўрта вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Тимоти Бредли профессионал бокснинг вазн тоифалари рейтингини тузиб, ҳар бир дивизионда учта энг кучли вакилни ажратиб кўрсатди, дея хабар беради Kazinform Sports.kz порталига таяниб.

Ўрта дивизионда Бредли WBA Super, IBF ва IBO йўналишлари бўйича жаҳон чемпиони Геннадий Головкинни биринчи ўринга қўйди. GGGдан кейинги ўринда WBC чемпиони Джермалл Чарло ва асосий давогар Хайме Мунгуиа турибди.

Геннадий Головкиннинг 17 сентябр кунги жангдаги бўлажак рақиби Саул «Канело» Алварес Бредлининг иккинчи ўрта вазн тоифасидаги шорт-листида биринчи ўринни эгаллади. Мексикалик дивизионнинг сўзсиз чемпиони ҳисобланади. Америкалик Дэвид Бенавидес ва Деметриус Андраде мос равишда иккинчи ва учинчи ўринларда.

Фото: boxingscene.com

Ўхшаш янгиликлар
Таэквондо. Қозоғистон Ислом бирдамлик ўйинларида илк медални қўлга киритди
Елена Рибакинанинг Торонто турниридаги навбатдаги рақиби малум бўлди
Армрестлинг бўйича совринли ўринни қўлга киритган шардарлик спортчиларга 2 хонали квартира берилди
Мавзуга оид
Таэквондо. Қозоғистон Ислом бирдамлик ўйинларида илк медални қўлга киритди
Қозоғистонлик Михаил Кукушкин Чикагодаги турнирнинг иккинчи босқичига йўлланма олди
Қозоғистонлик Юлия Путинцева Канададаги турнирнинг жуфтликлар баҳсида иккинчи босқичга чиқди
«Коня-2021»: Ўзбекистон гандболчи қизлари ярим финалда
Елена Рибакинанинг Торонто турниридаги навбатдаги рақиби малум бўлди
Армрестлинг бўйича совринли ўринни қўлга киритган шардарлик спортчиларга 2 хонали квартира берилди
Ҳиндистонда бўлиб ўтган Олимпиадада Қозоғистон шахматчилари қандай чиқиш қилишди
Жаҳон шахмат олимпиадаси якунларига кўра Қозоғистоннинг ўрни маълум бўлди
Оммабоп
1 Қозоғистон авиакомпаниялари ХХР ва Ўзбекистонга парвозлар сонини оширади
2 Финляндияда аҳолига электр энергияси учун ҚҚСни камайтириш кўриб чиқилмоқда
3 Қозоғистон ҳарбийлари АрМИ-2022 ўйинларининг еттита мусобақасида иштирок этади
4 Қозоғистоннинг 8 та вилояти ва пойтахтида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди
5 ШУАРнинг йирик шаҳарларида коронавирус тарқалиши сабабли чекловлар жорий этилди

Янгиликлар

Архив