Футзал: Қозоғистон терма жамоаси ҳал қилувчи ўйинни Словенияга қарши ўтказади

ASTANA. Kazinform – Қозоғистон футзал терма жамоаси бугун жаҳон чемпионатининг 2-саралаш босқичидаги тўртинчи учрашувини ўтказади, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.
Қозоғистонлик футзалчилар тўп ўйини бўйича 5-гуруҳда куч синашмоқда. Рақиблар Словения ва Черногория.
Бугун қозоғистонлик футзалчилар Словения билан куч синашади.
Учрашув Астана вақти билан соат 22:50да бошланади ва Qazsport телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.
Терма жамоа 3 ўйиндан кейин 9 очко билан 5-гуруҳда пешқадамлик қилмоқда. Словения ҳисобида 6 очко бор.
Қозоғистон терма жамоаси Словения билан дуранг ўйнаса ҳам элит босқичга йўл олади.
Қозоғистон футзал терма жамоаси 2000, 2016, 2021 йилларда жаҳон чемпионатининг элит босқичида иштирок этган. 2021 йилда улар 4-ўринни эгаллашди.
Фото: kff.kz
Муаллиф: Адилжон Умбет