Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт

Футзал: Қозоғистон терма жамоаси ҳал қилувчи ўйинни Словенияга қарши ўтказади

8 Март, 17:51
Футзал: Қозоғистон терма жамоаси ҳал қилувчи ўйинни Словенияга қарши ўтказади

ASTANA. Kazinform – Қозоғистон футзал терма жамоаси бугун жаҳон чемпионатининг 2-саралаш босқичидаги тўртинчи учрашувини ўтказади, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик футзалчилар тўп ўйини бўйича 5-гуруҳда куч синашмоқда. Рақиблар Словения ва Черногория.

Бугун қозоғистонлик футзалчилар Словения билан куч синашади.

Учрашув Астана вақти билан соат 22:50да бошланади ва Qazsport телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.

Терма жамоа 3 ўйиндан кейин 9 очко билан 5-гуруҳда пешқадамлик қилмоқда. Словения ҳисобида 6 очко бор.

Қозоғистон терма жамоаси Словения билан дуранг ўйнаса ҳам элит босқичга йўл олади.

Қозоғистон футзал терма жамоаси 2000, 2016, 2021 йилларда жаҳон чемпионатининг элит босқичида иштирок этган. 2021 йилда улар 4-ўринни эгаллашди.

Фото: kff.kz

Муаллиф: Адилжон Умбет

Ўхшаш янгиликлар
Қозоғистонлик боксчиларнинг WBО янгиланган рейтингидаги ўрни маълум бўлди
Жанқош Тураровнинг Алматидаги жаҳон чемпиони унвони учун жанги жонли эфирда намойиш этилади
Бокс бўйича аёллар ўртасидаги Жаҳон кубогида бугун беш нафар қозоғистонлик спортчи иштирок этади
Теги:
Мавзуга оид
Килиан Мбаппе футбол бўйича Франция терма жамоаси сардори бўлди
Бокс бўйича ЖЧ: Қозоғистонлик Карина Ибрагимова рақибини мағлуб этди
Бокс бўйича ЖЧ: Қозоғистонлик Алуа Балқибекова чорак финалга чиқди
Қозоғистонлик боксчиларнинг WBО янгиланган рейтингидаги ўрни маълум бўлди
Жанқош Тураровнинг Алматидаги жаҳон чемпиони унвони учун жанги жонли эфирда намойиш этилади
Бокс бўйича аёллар ўртасидаги Жаҳон кубогида бугун беш нафар қозоғистонлик спортчи иштирок этади
Яна икки қозоғистонлик боксчи қиз ЖЧ 1/4 финалига йўлланма олди
Қозоғистонлик Мадина Нуршаева бокс бўйича жаҳон чемпионати чорак финалига йўл олди
Оммабоп
1 Туркиянинг жануби-шарқида 4,1 магнитудали зилзила юз берди
2 Қасим-Жомарт Тоқаев пойтахтда Наврўз байрамига бағишланган тадбирда иштирок этди
3 Бугун Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида очиқ ҳаво сақланиб туради
4 Дунёнинг энг бахтли мамлакатлари номи эълон қилинди
5 Туркистонда илк бор имомлар боғи очилади

Янгиликлар