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Европа Иттифоқи кенгаши раҳбари Қозоғистонга ташриф буюради
9 Октябрь, 11:09

Европа Иттифоқи кенгаши раҳбари Қозоғистонга ташриф буюради

ASTANA. Kazinform – Европа Иттифоқи кенгаши раҳбари Шарль Мишель Қозоғистонга ташриф буюради, дея хабар беради Kazinform.

Ш.Мишель ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан 26-27 октябр кунлари Астанага келишини ўзининг Twitter саҳифасида ёзди. Кейинроқ у сафарини Ўзбекистонда давом эттиради.

«ЕИ Марказий Осиё билан яқин алоқалар ўрнатишга тайёр ва минтақавий ҳамкорликни қўллаб-қувватлайди», - деб ёзади Шарль Мишель.


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