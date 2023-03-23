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Европа чемпионати: Бугун Астанада Қозоғистон - Словения учрашуви бўлиб ўтади
23 Март, 13:15
ASTANА. Кazinform – Бугун Қозоғистон терма жамоаси футбол бўйича 2024 йилги Европа чемпионати саралаш босқичи доирасида Словенияни қабул қилади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Миллий терма жамоа қитъа миқёсидаги мусобақада H гуруҳида иштирок этади. Рақиблар Дания, Словения, Финляндия, Шимолий Ирландия ва Сан-Марино.
Қозоғистон - Словения учрашуви бугун соат 21.00да пойтахтдаги «Астана-Арена» стадионида бошланади. «Qazsport» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.
Учрашувда бош ҳакам вазифасини швециялик Гленн Нюберг бажаради. Унга ҳамюртлари Маҳбод Бейджи ва Андреас Седерквистлар ёрдам беришади.
Фото: sports.kz
Муаллиф: Адилжан Умбет
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