Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Янгиликлар  >
  Спорт

Европа чемпионати: Бугун Астанада Қозоғистон - Словения учрашуви бўлиб ўтади

23 Март, 13:15
Европа чемпионати: Бугун Астанада Қозоғистон - Словения учрашуви бўлиб ўтади

ASTANА. Кazinform – Бугун Қозоғистон терма жамоаси футбол бўйича 2024 йилги Европа чемпионати саралаш босқичи доирасида Словенияни қабул қилади, деб хабар беради Кazinform мухбири.

Миллий терма жамоа қитъа миқёсидаги мусобақада H гуруҳида иштирок этади. Рақиблар Дания, Словения, Финляндия, Шимолий Ирландия ва Сан-Марино.

Қозоғистон - Словения учрашуви бугун соат 21.00да пойтахтдаги «Астана-Арена» стадионида бошланади. «Qazsport» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.

Учрашувда бош ҳакам вазифасини швециялик Гленн Нюберг бажаради. Унга ҳамюртлари Маҳбод Бейджи ва Андреас Седерквистлар ёрдам беришади.

Фото: sports.kz

Муаллиф: Адилжан Умбет

Ўхшаш янгиликлар
UEFA президенти қайта сайланди
Индонезия ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмайди
Евро-2024: Шотландия 38 йилдан сўнг Испанияни мағлуб этди
Теги:
Мавзуга оид
Қозоғистонлик Абилхан Аманқулнинг бўлажак рақиби аниқланди
Бибисара Асаубаева Ҳиндистондаги ФИДЕ Гран-присида қанча пул ишлаб олди
Қозоғистонлик боксчи АҚШда жанг ўтказади
Теннисчи Денис Евсеев Мексикадаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди
УЕФА президенти қайта сайланди
«Басклар мамлакати тури» велокўпкунлигида иштирок этувчи Қозоғистон жамоаси таркиби маълум бўлди
Шайбали хоккей бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади
Елена Рибакина ойнинг энг яхши ўйинчиси номига номзод бўлди
Оммабоп
1 Ҳукумат кейинги 10 йил ичида кичик ва ўрта бизнесга 1,3 триллион тенге субсидия ажратди
2 Қозоғистон ва Туркия биргаликда вакцина яратиш бўйича келишув битимини имзолайди
3 Қозоғистонлик олимлар дунёда биринчи бўлиб гамма-нурларининг портлашини қайд этишди
4 Креатив саноатга қандай иқтисодий фаолият турлари киради
5 Жорий йилда Қозоғистонда 9 та халқаро йўналишга рейслар очилади

Янгиликлар