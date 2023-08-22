ЕВРО-2024: Қозоғистон терма жамоасининг бўлажак ўйинларда майдонга тушадиган футболчилари рўйхати эълон қилинди

ASTANА. Кazinform – Қозоғистон терма жамоасининг Финляндия ва Шимолий Ирландия билан ўйинларга таклиф этилган футболчиларининг кенгайтирилган рўйхати эълон қилинди, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон футбол федерацияси матбуот хизматига таяниб.
Рўйхатга 33 нафар футболчи кирди.
Дарвозабонлар:
Игор Шацкий (Шахтер🇰🇿)
Бекҳан Шайзада (Ордабаси🇰🇿)
Данил Устименко (Қайрат🇰🇿)
Александр Заруцкий (Астана🇰🇿)
Ҳимоячилар:
Сергей Малий (Ордабаси🇰🇿)
Темирлан Ерланов (Ордабаси🇰🇿)
Нурали Алип (Зенит🇷🇺)
Бағдат Қаиров (Тобол🇰🇿)
Роман Асранқулов (Тобол🇰🇿)
Марат Бистров (Ахмат🇷🇺)
Александр Марочкин (Астана🇰🇿)
Михаил Габишев (Астана🇰🇿)
Тимур Досмағамбетов (Астана🇰🇿)
Ян Вороговский (Астана🇰🇿)
Еркин Тапалов (Қизилжар🇰🇿)
Алибек Қасим (Актўбе🇰🇿)
Лев Сквортцов (Химки🇷🇺)
Ярим ҳимоячилар:
Асхат Тағиберген (Ордабаси🇰🇿)
Бауржан Исламхан (Ордабаси🇰🇿)
Бахтиёр Зайнутдинов (Бешиктош 🇹🇷)
Максим Самородов (Актўбе🇰🇿)
Арман Кенесов (Актўбе🇰🇿)
Аслан Дарабаев (Астана🇰🇿)
Елхан Астанов (Астана🇰🇿)
Исламбек Қуат (Астана🇰🇿)
Абзал Бейсебеков (Астана🇰🇿)
Рамазан Оразов (Тобол🇰🇿)
Ислам Чесноков (Тобол🇰🇿)
Ҳужумчилар:
Абат Айимбетов (Астана🇰🇿)
Владислав Прокопенко (Астана🇰🇿)
Вячеслав Швирев (Қайрат🇰🇿)
Рамазан Каримов (Мақтаарал🇰🇿)
Иван Свиридов (Шахтёр 🇰🇿)
Мураббийлар штаби:
Магомед Адиев - бош мураббий
Евгений Коструб - бош мураббий ёрдамчиси
Руслан Балтиев - бош мураббий ёрдамчиси
Валерий Ситало - дарвозабонлар мураббийи
Ерлан Ибраим - жисмоний тайёргарлик бўйича мураббий
Амал Сиздиқов - эксперт мураббий
Элшад Хинизов — видеооператор
Йиғин 31 август куни Астана шаҳрида бошланади. Футболчиларнинг аниқ рўйхати кейинроқ эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси сентябр ойида 2024 йилги Европа чемпионати саралаш босқичи доирасида ўз майдонида иккита ўйин ўтказади.