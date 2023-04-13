Эркин кураш: Болат Сақаев – Осиё чемпиони

ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик Болат Сақаев (79 кг) эркин кураш бўйича Осиё чемпиони бўлди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Финалда қозоғистонлик полвон ўзбекистонлик Беҳзод Абдураҳмонов билан куч синашди.
Натижада у рақибини яққол устунлик билан мағлуб этиб, Осиё чемпионига айланди.
У финалга қадар япониялик Яджуро Ямасаки ва эронлик Амир Ҳусайн Кавоусифарни мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Санжар Досжанов ўзбекистонлик Зафарбек Отахоновни мағлуб этиб, Осиё чемпиони унвонини қўлга киритган эди.
Шунингдек, Рахат Қалжан Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди.
Фото: uww.org
Муаллиф: Адилжан Умбет