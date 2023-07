Элтон Жон ўз ватанида сўнгги марта чиқиш қилди

LONDON. Кazinform - Мусиқачи Элтон Жон ўз ватанида ўзининг сўнгги чиқишларини намойиш этди ва Гластонбери мусиқа фестивали хайрлашув уй концерти ўтказиладиган жойга айланди. Концерт якшанба куни бўлиб ўтди, Элтонга фестивалнинг кўплаб жойларидан энг нуфузлиси - Pyramid Stage саҳнаси берилди. У жорий йилда Гластонберида чикиш қилган сўнгги артист бўлди, деб хабар беради Kazinform TASSга таяниб.

Мусиқачининг чиқиши Британия оммавий ахборот воситаларининг диққатини тортди. Элтон Жон, пианино олдида ўтириб, кўплаб хитларини ижро этди.

Концерт 1976 йилги, у ўн йилдан ортиқ вақт давомида ижро этмаган Pinball Wizard билан бошланди. Кейин Bennie and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer (The Killers гуруһи хонандаси Брэндон Флауэрс билан бирга), I’m Still Standing, Don’t Go Breaking My Heart(қўшиқчи Рина Саwаяма билан) каби хит қўшиқлар ижро этилди.

Шунингдек, у Don’t Let the Sun Go Down On Meни ҳам ижро этди. Қўшиқ 1974 йилда ёзилган ва 1990 йиллар бошида инглиз мусиқачиси Жорж Майкл (1963-2016) билан биргаликда Буюк Британия ва АҚШда биринчи ўринни эгаллаган. Элтон Жон ўз чиқишини унга бағишлади. «Энг ажойиб британиялик қўшиқчи, қўшиқ муаллифи ва ижодкорларидан бири Жорж Майкл эди. У менинг дўстим, илҳомим эди ва бугун унинг 60 йиллиги бўларди. Шунинг учун мен унинг хотирасига қўшиқ бағишламоқчиман, у бизга қолдирган барча мусиқалар, бу ажойиб. Бу сен учун, Жорж, - деди мусиқачи.

Концерт Rocket Man қўшиғи ва мушакбозлик билан якунланди ва Сомерсетда 1970 йилдан бери ўтказиб келинаётган»Британ Вудстог«и расман якунланди.