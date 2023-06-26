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    Елена Рибакинанинг WТА рейтингидаги ўрни маълум бўлди

    26 Июнь, 20:10

    ASTANА. Кazinform - Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) аёллар ўртасидаги яккалик рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди. Бу ҳақда Kazinform Championat.com сайтига таяниб хабар беради.

    Етакчиликни беларуслик Арина Соболенко ушлаб туришда давом этмоқда. Унинг орқасида польшалик Ига Швентек (2) ва Қозоғистон вакили Елена Рибакина (3) бор.

    WТА чемпионлик пойгаси пойгаси 26 июнь:

    1(1). Арина Соболенко (Беларусь) - 5675 очко.

    2 (2). Ига Швентек (Польша) - 5145.

    3(3). Елена Рибакина (Қозоғистон) - 4461.

    4(4). Жессика Пегула (АҚШ) - 2445.

    5 (5). Каролина Мучова (Чехия) - 2140.

    6 (11). Петра Квитова (Чехия) - 2115 йил.

    7(8). Барбора Крейчикова (Чехия) - 1921.

    8(6). Кори Гауфф (АҚШ) - 1920.

    9(7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1800.

    10(9). Вероника Кудерметова (Россия) - 1788.

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт Елена Рибакина Теннис
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