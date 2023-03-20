Елена Рибакина жаҳон рейтингида рекорд ўринга кўтарилди

ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина Индиан-Уэллс (АҚШ) турнирида ғалаба қозониб, WТА рейтингида 7-ўринга кўтарилди, деб хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.
Турнир олдидан Рибакина 10-ўринни эгаллаб турганди. Ғалабадан кейин у уч поғонага кўтарилди.
7-ўрин 23 ёшли қозоғистонлик теннисчининг профессионал фаолиятидаги энг яхши натижаси ҳисобланади. Унинг ҳисобида 3720 очко бор.
WТА рейтинги етакчиси польшалик теннисчи Ига Швентек (9975 очко). Кейинги ўринларда Арина Соболенко (6 740 очко), Жессика Пегула (5 605 очко), Каролин Гарсия (4 990 балл), Онс Жабер (4 976 очко) ва Кори Гауфф (4 401 очко).
Қайд этиш керакки, бу унвон И.Рибакинанинг 2023 йилдаги илк совринидир.
Фото: ktf.kz