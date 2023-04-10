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    Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўринни сақлаб қолди

    10 Апрель, 12:36

    ASTANA. Kazinform - Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) дунёнинг энг яхши теннисчилари рейтингини янгилади, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон теннис федерациясига таяниб.

    Қозоғистон терма жамоаси етакчиси Елена Рибакина еттинчи қаторда қолди. Чемпионлик пойгасида Елена 2-ўринни эгаллади.

    Юлия Путинцева ўз позициясини яхшилади - энди у 45-ўринни эгаллаб турибди.

    Жуфтлик рейтингида Қозоғистон вакилларининг энг яхшиси Анна Данилина ҳамон 26-ўринда, Жанелль Рустемова 972-ўринга кўтарилди.

    WТА рейтинги. 10 апрелдаги вазият:

    7(0). Елена Рибакина (Қозоғистон) - 4305

    45 (+2). Юлия Путинцева (Қозоғистон) - 1235

    427 (+14). Жибек Қуламбаева (Қозоғистон) – 112

    463 (-10). Гўзал Айнитдинова (Қозоғистон) – 96

    1111 (+24). Аружан Сағиндиқова (Қозоғистон) - 10

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Спорт Теннис
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