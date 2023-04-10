Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўринни сақлаб қолди

ASTANA. Kazinform - Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) дунёнинг энг яхши теннисчилари рейтингини янгилади, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон теннис федерациясига таяниб.
Қозоғистон терма жамоаси етакчиси Елена Рибакина еттинчи қаторда қолди. Чемпионлик пойгасида Елена 2-ўринни эгаллади.
Юлия Путинцева ўз позициясини яхшилади - энди у 45-ўринни эгаллаб турибди.
Жуфтлик рейтингида Қозоғистон вакилларининг энг яхшиси Анна Данилина ҳамон 26-ўринда, Жанелль Рустемова 972-ўринга кўтарилди.
WТА рейтинги. 10 апрелдаги вазият:
7(0). Елена Рибакина (Қозоғистон) - 4305
45 (+2). Юлия Путинцева (Қозоғистон) - 1235
427 (+14). Жибек Қуламбаева (Қозоғистон) – 112
463 (-10). Гўзал Айнитдинова (Қозоғистон) – 96
1111 (+24). Аружан Сағиндиқова (Қозоғистон) - 10