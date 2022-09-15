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    Елена Рибакина Словениядаги турнирнинг чорак финалига чиқди

    15 Сентябрь, 09:48

    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 25-рақамли теннисчиси Елена Рибакина Словенияда WТА 250 туркумига кирувчи турнирнинг иккинчи даврасида WТА рейтингида 66-ўринни эгаллаб турган чехиялик Тереза Мартинцовани 6:4, 6:1 ҳисобида мағлуб этди. Бу ҳақда Kazinform Қозоғистон теннис федерациясига таяниб хабар беради.

    Биринчи сетда Елена 0:4 ҳисобида мағлуб бўлди, шундан сўнг у кетма-кет етти ўйинда ғалаба қозонди.

    Порторождаги мусобақанинг чорак финалида қозоғистонлик теннисчи украиналик Леся Цуренко билан куч синашади.


    Спорт Теннис
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