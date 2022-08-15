Дзюдо бўйича Осиё кубогини Қозоғистон бешта олтин медал билан якунлади
AQTAU. Kazinform - Ақтауда эркаклар ва аёллар ўртасида дзюдо бўйича Турар Жолдибаев хотирасига бағишланган Осиё кубоги якунланди. Қозоғистон терма жамоаси мусобақада бешта олтин, етти кумуш ва 13та бронза медалини қўлга киритиб, иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар бермоқда Kazinform Olympic.kz нашрига таяниб.
Халқаро дзюдо федерацияси (ИЖФ) регламентига кўра, рейтинг мусобақаси ҳисобланган Осиё кубоги ғолибларига 100, кумуш медал соҳибларига 70, бронза медали соҳибларига 50 балл берилади.
Мета қуйидагича тақсимланди:
Эркаклар:
60 кг гача бўлган вазн тоифасида:
1. Достон Рўзиев (Ўзбекистон);
2. Дамир Болатбеков (Қозоғистон);
3. Фу Хин (Хитой);
3. Шерзод Давлатов (Қозоғистон).
66 кг гача:
1. Сунғат Жубатқан (Қозоғистон);
2. Абубакр Шеров (Тожикистон);
3. Азамат Ғалимов (Қозоғистон);
3. Болат Билал (Қозоғистон).
73 кг гача:
1. Асқар Нарқулов (Қозоғистон);
2. Барис Қуан (Қозоғистон);
3. Чжуа Цзиньлун (Хитой);
3. Дархан Қойбағар (Қозоғистон).
81 кг гача:
1. Ерзат Арғинов (Қозоғистон);
2. Нуржан Бисенов (Қозоғистон);
3. Ласай Жа (Хитой);
3. Мадияр Сембаев (Қозоғистон);
90 кг гача:
1. Мунхбаяр Баттогтоо (Мўғулистон);
2. Ерасил Жанатаев (Қозоғистон);
3. Ядун Хи (Хитой);
3. Ци Хан (Хитой).
100 кг гача:
1. Ерқанат Молдағулов (Қозоғистон);
2. Бекзат Шағатаев (Қозоғистон);
3. Айбек Серикбаев (Қозоғистон)
3. Қайратбек Сабит (Қозоғистон).
100 кг дан ортиқ:
1. Еламан Ерғалиев (Қозоғистон);
2. Нурдаулет Жарилғапов (Қозоғистон);
3. Жамбил Турғиналиев (Қозоғистон);
3. Жуйхуан Ли (Хитой).
Аёллар:
48 кг гача:
1. Тинг Луи (Хитой);
2. Цзюньин Гуо (Хитой);
3. Галия Тинбаева (Қозоғистон);
3. Жанерке Асқарова (Қозоғистон).
52 кг гача:
1. Лю Липин (Хитой);
2. Лю Бен (Хитой);
3. Зухрахон Маъмуржонова (Ўзбекистон)
3. Шук Ки Цуй (Гонконг).
57 кг гача
1. Хуан Хе Линь (Хитой);
2. Кай Ки (Хитой);
3. Чжао Ли (Хитой);
3. Бахит Қусақбаева (Қозоғистон).
63 кг гача
1. Луис Хань (Хитой);
2. Ленг По Сонг (Гонконг);
3. Тан Цзинь (Хитой).
70 кг гача
1. Анки Сун (Хитой);
2. Янгюнг Фенг (Хитой);
3. Екатерина Токарева (Қозоғистон);
3. Енхчимег Церендулам (Мўғулистон).
78 кг гача
1. Уи Лиу (Хитой);
2. Аруна Жангелдина (Қозоғистон);
3. Назерке Тлеуханова (Қозоғистон);
3. Ерденет-од Батбаяр (Мўғулистон).
78 кг дан ортиқ
1. Хин Су (Хитой);
2. Бингкиян Жиа (Хитой);
3. Айдана Кенжебай (Қозоғистон).
Фото: olympic.kz