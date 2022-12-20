Диана Тасжанова халқаро турнирда Қозоғистоннинг иккита рекордини ўрнатди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик сузувчи Диана Тасжанова Санкт-Петербург (Россия)даги турнирда Қозоғистоннинг иккита рекордини ўрнатди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон сузиш федерацияси матбуот хизматига таяниб.
«16-18 декабр кунлари Санкт-Петербургда йиллик «Владимир Сальников кубоги» халқаро турнири бўлиб ўтди. Мусобақалар 25 метрлик бассейнда ўтказилди.
Қозоғистонлик сузувчи, Ақтўбе вилояти вакили Диана Тасжанова ушбу турнирда Қозоғистон Республикасининг иккита рекордини ўрнатди: у баттерфляй усулида 200 метрга 2:14,14 сонияда, 400 метрга эркин усулда 4:15,59 сонияда сузиб ўтди», - дейилади хабарда.
Фото: Қозоғистон сузиш федерацияси