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Диана Тасжанова халқаро турнирда Қозоғистоннинг иккита рекордини ўрнатди

20 Декабрь, 09:34
Диана Тасжанова халқаро турнирда Қозоғистоннинг иккита рекордини ўрнатди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик сузувчи Диана Тасжанова Санкт-Петербург (Россия)даги турнирда Қозоғистоннинг иккита рекордини ўрнатди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон сузиш федерацияси матбуот хизматига таяниб.

«16-18 декабр кунлари Санкт-Петербургда йиллик «Владимир Сальников кубоги» халқаро турнири бўлиб ўтди. Мусобақалар 25 метрлик бассейнда ўтказилди.

Қозоғистонлик сузувчи, Ақтўбе вилояти вакили Диана Тасжанова ушбу турнирда Қозоғистон Республикасининг иккита рекордини ўрнатди: у баттерфляй усулида 200 метрга 2:14,14 сонияда, 400 метрга эркин усулда 4:15,59 сонияда сузиб ўтди», - дейилади хабарда.

Фото: Қозоғистон сузиш федерацияси

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