Давлат раҳбари Эльвира Азимовани Конституциявий суд раиси этиб тайинлади

ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Фармони билан Эльвира Абилхасимқизи Азимова Қозоғистон Республикаси Конституциявий суди раиси лавозимига тайинланди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Э.Азимова 2023 йил 1 январдан ўз хизмат фаолиятини бошлайди.
Фармоннинг тўлиқ матни
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Э.А. Азимовани лавозимга тайинлаш ҳақида
2022 йил 29 декабр
Эльвира Абилхасимқизи Азимова Қозоғистон Республикаси Конституциявий суди раиси лавозимига 2023 йил 1 январдан тайинлансин.
Қозоғистон Республикаси Президенти К. Тоқаев
Астана, Ақорда, 29 декабр, 2022 йил
№ 68
Очиқ манбалардан олинган фотосурат