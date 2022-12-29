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    Давлат раҳбари Эльвира Азимовани Конституциявий суд раиси этиб тайинлади

    29 Декабрь, 10:51

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Фармони билан Эльвира Абилхасимқизи Азимова Қозоғистон Республикаси Конституциявий суди раиси лавозимига тайинланди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Э.Азимова 2023 йил 1 январдан ўз хизмат фаолиятини бошлайди.

    Фармоннинг тўлиқ матни

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    Э.А. Азимовани лавозимга тайинлаш ҳақида

    2022 йил 29 декабр

    Эльвира Абилхасимқизи Азимова Қозоғистон Республикаси Конституциявий суди раиси лавозимига 2023 йил 1 январдан тайинлансин.

    Қозоғистон Республикаси Президенти К. Тоқаев

    Астана, Ақорда, 29 декабр, 2022 йил

    № 68

    Очиқ манбалардан олинган фотосурат
    Тайинлов Судлар Ақорда Қозоғистон Президенти
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