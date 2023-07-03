Даурен Абаев Қозоғистоннинг Россиядаги элчиси этиб тайинланди

ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбарининг Фармони билан Даурен Аскербекович Абаев Қозоғистон Республикасининг Россия Федерациясидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Даурен Абаев 1979 йилда Алмати вилоятида туғилган. Ал-Фаробий номидаги Қозоқ Миллий университетини (2001), Лейден университетини (2006) тамомлаган. Қозоқ, рус, инглиз тилларида гапиради.
2001 йилдан 2003 йилгача - референт, атташе, Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг учинчи котиби.
2003 йилда - Қозоғистон Республикасининг Озарбайжондаги элчихонаси учинчи котиби.
2003-2007 йилларда - Қозоғистон Республикасининг Нидерландиядаги муваққат ишлар вакили иккинчи котиби.
2007 йилда - Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати бўлими бошлиғи.
2007 йилдан 2009 йилгача - эксперт, Қозоғистон Республикаси Президентининг баённомаси бўйича маслаҳатчи, Қозоғистон Республикаси Президенти матбуот котиби ўринбосари.
2009-2011 йилларда - Қозоғистон Республикаси Президенти Администрациясининг давлат инспектори.
2011 йилдан - Қозоғистон Республикаси Президентининг матбуот котиби, маслаҳатчиси.
2016-2019 йилларда - Қозоғистон Республикаси ахборот ва коммуникациялар вазири.
2019-2020 йилларда - Қозоғистон Республикаси ахборот ва жамиятни ривожлантириш вазири лавозимларида фаолият юритиб келган.
2020 йил 4 майдан бошлаб Қозоғистон Республикаси Президентининг Фармони билан Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди.
Жорий йил май ойидан Даурен Абаев МДҲ Бош котиби ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди.
«Парасат», «Кұрмет» орденлари, юбилей медаллари билан тақдирланган.