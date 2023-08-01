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    Дарин Қулжабаев ўзбекистонлик Афзалбек Бахтиёровни муддатидан олдин мағлуб этди

    1 Август, 09:24

    TASHKENT. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Дарин Қулжабаев (1:0, 0 КО) ўзининг профессионал фаолиятидаги иккинчи жангини ўтказди, деб хабар беради Kazinform Sports.kz сайтига таяниб.

    Қулжабаев Ўзбекистон пойтахти Тошкентда бўлиб ўтган бокс оқшомида чиқиш қилди, унинг рақиби 20 ёшли ўзбекистонлик спортчи Афзалбек Бахтиёров (0:5) бўлди.

    Енгил вазн тоифасидаги жанг тўрт раундга мўлжалланган эди, бироқ қозоғистонлик боксчининг эрта ғалабаси билан якунланди. Иккинчи раунд якунида Қулжабаев рақибига аниқ зарба йўллади, ҳакам ҳисоблашни бошлади, шундан сўнг жанг давом этди, бироқ учинчи раунд бошланиши олдида Бахтиёров жангни давом эттиришдан бош тортди.

    Шу тариқа, Дарин Қулжабаев профессионал баҳсларида иккинчи ғалабасини, Афзалбек Бахтиёров эса олтинчи мағлубиятни қабул қилиб олди.

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    Спорт Ўзбекистон Бокс
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